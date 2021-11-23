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Fransa Başbakanı Jean Castex’in Kovid-19 testi pozitif!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2021 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021
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Fransa Başbakanı Jean Castex’in Kovid-19 testi pozitif!

Fransa Başbakanı Jean Castex'in yeni tip koronovirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Ayrıca Jean Castex'in Kovid-19 aşılarını da tamamlamadığı öğrenildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Castex'in 11 yaşındaki kızının virüse yakalanmasının ardından Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Castex'in kızında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

Castex, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmüştü.

Jean Castex, Kovid-19 aşılarını tamamlamıştı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda bakan da Kovid-19'a yakalanmıştı.

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