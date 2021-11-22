SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 22 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları...

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.