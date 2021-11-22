SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 22 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları...
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu paylaştı. Bakan Koca son tabloya dair sosyal medyadan kritik mesajlar verdi. İşte son dakika GÜNDEM haberimizin detayları...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu paylaştı.
İŞTE VAKA VE VEFAT RAKAMLARI
22 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 856 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 oldu. Bir günde toplam 361 bin 5 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 935 olarak kaydedildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan önemli açıklamalar yaptı ve vatandaşları uyardı..
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,70 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 90,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 473 bin 872'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." dedi.
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