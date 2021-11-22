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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 22 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 22 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları...

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu paylaştı. Bakan Koca son tabloya dair sosyal medyadan kritik mesajlar verdi. İşte son dakika GÜNDEM haberimizin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs (KOVİD-19) tablosunu paylaştı.

İŞTE VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

22 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 856 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193 oldu. Bir günde toplam 361 bin 5 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 935 olarak kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan önemli açıklamalar yaptı ve vatandaşları uyardı..

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,70 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 90,33 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 473 bin 872'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, "Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (22 KASIM 2021)

DÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERİN KORONAVİRÜS TABLOSU

19 KASIM VAKA TABLOSU

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

12 KASIM VAKA TABLOSU

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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