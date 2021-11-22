ABD çocuk sahibi olmayı düşünmüyor! Yetişkinlerde genel kanaat bu yönde

Pew Araştırma Merkezi'nin anketi, ülkede çocuğu olmayan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin üç yıl içinde yüzde 7 oranında arttığını ortaya koydu.

Ankete göre, 18-49 yaş arasında, çocuğu olmayan yetişkinlerin yüzde 44'ü ileride çocuk sahibi olma olasılıklarını "hiç" ya da "çok az" olarak değerlendirdi.