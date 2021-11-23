Rusya ile Moldova arasındaki doğal gaz krizinde yeni perde! Açık tehdit geldi: Keseriz

Yarın hükümet temsilcileri ile bir araya geleceklerini aktaran Chevan, Moldova enerji şirketi Energocom tarafından kendilerine bir fon sağlanabileceğini ve bu açığın bu şekilde sübvanse edilebileceğini belirtti.

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