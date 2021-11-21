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Yunanistan'dan Ege Denizi'nde 'insanlık ölmüş' dedirten uygulama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Yunanistan’dan Ege Denizi’nde ’insanlık ölmüş’ dedirten uygulama

YunanistanEge Denizi'nde silah tuttukları ve sopayla vurdukları düzensiz göçmenleri insanlık dışı faaliyetlerle Türk kara sularına itmeyi sürdürüyor. Yunanistan’ın göçmenlere cani müdahalesi ‘pes’ dedirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), pek çok dönemde kayda aldığı görüntülerde, Yunanistan'ın içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlere karşı acımasız müdahalesi görülüyor.

'İNSALIK DIŞI UYGULAMA'

Kamera kayıtlarıyla da birçok kez kanıtlanan insanlık dışı uygulamada Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri kaçak göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor.

SİLAH SOPA NE ARARSAN VAR!

Tehlikeli manevralarla botun ilerlemesine engel olup, batırmaya çalışan Yunan güçleri, göçmenlere sopa ile vuruyor ve silah doğrultuyor.

YUNAN PERSONELİNDEN DARP

Görüntülerde ayrıca Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye'nin yardım ettiği göçmenler arasında Yunan personeli tarafından darp edilen kişiler de bulunuyor.

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