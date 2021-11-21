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Kudüs'te terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Kudüs’te terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberlerine göre, İsrail emniyeti, Pazar sabahı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere en az dört kişinin yaralandığını duyurdu. AFP de hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kudüs'te silahlı terör saldırısı meydana geldi. İsrail polisi tarafından açıklamada, "Carlo tipi silah (hafif makineli tüfek) ile donanmış bir terörist, Eski Şehir'de ateş açtı" denildi ve saldırganın "etkisiz hale getirildiği" bildirildi.

2 POLİS 2 SİVİL YARALI

Polis, "İki sivil ağır, iki polis memuru ise hafif yaralandı" dedi.

AFP haber ajansı ise hastanedeki yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

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