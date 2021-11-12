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Son dakika: Yunanistan'ın ölüme ittiği 33 göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Son dakika: Yunanistan’ın ölüme ittiği 33 göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Kasım saat 14.30 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Bölgede Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.



Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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