Ege Denizi’nde ölüme terk edilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek Dilek geçidine çıkan 25 düzensiz göçmeni kurtardı.