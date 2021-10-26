Ege Denizi'nde ölüme terk edilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek Dilek geçidine çıkan 25 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yine aynı bölgede lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine gönderilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkardı.
Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 21 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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