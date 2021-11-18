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Son dakika: Miçotakis’e sorduğu soru sonrası tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı! Türkiye'den sert tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Son dakika: Miçotakis’e sorduğu soru sonrası tehdit alan Hollandalı gazeteci Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldı! Türkiye’den sert tepki

Son dakika haberine göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e basın toplantısında "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye soran Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, “Türk casusu” denilerek taşlandı. Aldığı tehditler karşısında Yunan makamları tarafından korunmadığını söyleyen Beugel, Yunanistan’ı terk etme kararı aldı. Skandala sosyal medya üzerinden sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor." dedi.

Atina'yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel ile gergin bir diyalog yaşamıştı.

"YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKIN"
Miçotakis'e "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diyen Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekmişti.

YUNANİSTAN'DAN AYRILDI
Hollandalı gazeteci, basın toplantısının ardından aldığı tehditler üzerine uzun zamandır yaşadığı Yunanistan'ı terk etti. Beugel, aldığı tehditler karşısında Yunan makamları tarafından korunmadığını söyledi.

"ERDOĞAN'IN YANINA GİT"
Hollandalı gazeteci, Miçoktakis'le diyaloğu sonrası Yunanistan'da yaşadığı zorluğu ve aldığı tehditleri şöyle anlattı: O akşam marketten bir şeyler almaya gittim. Sokakta yürürken bir adam kafama taş attı. Bana "Türk fahişe" ve "Türk casusu" dedi ve Erdoğan'a gitmem gerektiğini söyledi, korkutucuydu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ilgili diyalogda kendisine yöneltilen soruya, "Bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem" cevabını vermişti.

BU ZULÜM HER GÜN OLUYOR! DÜNYA VE AVRUPA SUSUYOR
K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'i basın toplantısında "yalan söylemekle" suçlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye'ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor. Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmü vahim boyutlara ulaştı. Cumhurbaşkanımız bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları sığınmacılara dönük zulme de, gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

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