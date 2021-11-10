Hollandalı gazeteciden canlı yayında Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kızdıran sözler

"YALAN SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ"

Beugel, "Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden 'Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.' demiyorsunuz? Neden Brüksel'in kapısını çalmayı bıraktınız?" ifadelerini kullandı.

Rutte'ye de soru yönelten Beugel, "Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda'ya, Hollanda'nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?" dedi.

Hollanda'da birçok belediyenin Yunanistan'dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi, almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte'un engel olduğunu dile getirdi.