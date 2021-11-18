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Koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tarih

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates’ten dikkat çeken tarih

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten çarpıcı bir yorum daha geldi. 2015 yılında koronavirüs benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten Gates, halkı çıkmıştı. Gates bu kez de koronavirüsün biteceği tarih ile ilgili net konuştu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yaptığı açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dünyanın bir numaralı küresel gündemi olan koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Gates'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

Koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates’ten dikkat çeken tarih

Gates, 'koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yenıt niteliğinde bir açıklama yaptı ve koronavirüs ölüm ve enfeksiyonlarının oranının mevsimsel grip seviyesine ineceği tarihi açıkladı.

Koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates’ten dikkat çeken tarih

NET TARİH VERDİ

2015 yılında Covid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı ifade eden Bill Gates, son yaptığı açıklamalar ile yine gündem oldu. Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022'nin ortasında çok düşük seviyelere ineceğini söyledi.

Koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates’ten dikkat çeken tarih

"Gelecek yılın ortasında tehlikeli varyantların ortaya çıkacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulunan Gates, 2022 yılı ortalarında koronavirüs ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine ineceğini söyledi.

Koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates’ten dikkat çeken tarih

ÖLÜM VE HASTALIK ORANI ÇOK DÜŞECEK

Covid-19'a karşı bağışıklık sağlanması için aşıların yanı sıra ilaç geliştirildiğini belirten Gates, "Ölüm ve hastalık oranının çok düşeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates’ten dikkat çeken tarih

"Aşıların tedarik süreci de büyük ölçüde gelecek yılın ortasına gelene kadar çözülecek." diyen Gates, "Bundan sonra lojistik ve talep sorunlarını düşünmek gerekecek" dedi.

Koronavirüs ne zaman bitecek? Bill Gates’ten dikkat çeken tarih

YENİ SALGIN TEHDİTLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN...

Gates, aşıya talebin nasıl olacağının ise henüz bilinmediğini aktarırken, "Dünya gelecekte yeni salgın tehditlerinin önüne geçmek için gribi de ortadan kaldırmalı" ifadesini kullandı.

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