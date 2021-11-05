Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: İkili diyalogla çözüm mümkün

'MERKEL'E TÜRKİYE KONUSUNDA BASKI YAPTIM'

Hürriyet'in haberine göre açıklamaları sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye yaklaşımını da eleştiren Yunan Başbakanı Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkileri hakkında kendisi ile her zaman aynı görüşte değildik. Türkiye'ye karşı daha sert olması için çok baskı yaptım. Belki arabulucu rolünü oynayabilmek için kafasında tarafsız olmak vardı. Ancak Almanya bir AB ve NATO üyesi. Bir Avrupa ülkesinin tarafsız kalmasını kabul edemem" dedi.