Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten hadsiz çağrı: Ankara’ya sert olun

MERKEL: FİKİR BİRLİĞİ HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL

Angela Merkel ise diyalog yoluyla çözümlere ulaşmanın "önemli ama zor" olduğunu dile getirdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların Avrupa'yı da ilgilendirdiğini belirten Merkel, diğer taraftan tüm konularda tam bir fikir birliğinin her zaman mümkün olmadığını sözlerine ekledi.