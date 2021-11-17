Başkan Erdoğan'dan AB'ye flaş çağrı: Bir an önce tanıyın!

SORU-YANIT BÖLÜMÜ

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Şu anda ilk uçak gemimiz büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi de bundan sonra yapacağız. Bu konuda değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları değerli arkadaşımla konuştuk, bu adımları atacağız. Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var; İHA, SİHA, Akıncı gibi. İspanya'nın kendi ürünlerini paylaşabilme imkanımız da olacak.

(Kovid-19 aşısı) Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var, 70 milyon var. Bu yıl sonuna kadar kendi aşımız olan Turkovac'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda sıkıntımız olmayacak. Dünyayla ilişkilerde de bu konuda sıkıntı söz konusu değil. Gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, buralara da her türlü desteği vereceğiz.

(Başkan Erdoğan) S-400'le ilgili: S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında Türkiye ve Rusya detay açıklama yapmama üzerinde mütabık kaldık. Bu tür açıklamalara girmiyoruz. Bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir.