Başkan Erdoğan'dan AB'ye flaş çağrı: Bir an önce tanıyın!
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castejon ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Avrupa'ya vize muafiyeti ile ilgili flaş bir çağrıda bulundu. İspanya Başbakanı Sanchez ise "İspanya ve Türkiye ikili ilişkileri olağanüstü bir düzeye ulaştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye sadece bir komşu değil, AB için bir ortak bir müttefiktir." mesajını verdi. İşte haberin detayları...
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez Castejon ile ortak basın toplantısı düzenledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;
İSPANYA VE EKONOMİK İLİŞKİLER
İlişkileri artık kapsamlı ortaklık olarak tanımladık. Bizim İspanya ile ekonomide 20 milyar dolar hedefimiz var.
600'den fazla İspanyol şirket Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye ve İspanya Avrupa refahının NATO müttefikidir.
İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.
PATRIOT AÇIKLAMASI
Birçok NATO ülkesi, buradaki Patriot'larını götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanya'nın bu tutumunun, diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Ülkelerimizin potansiyeli ile sanayi alanınındaki iş birliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "UÇAK GEMİSİ" MESAJI
İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.
"AVRUPA VATANDAŞLARIMIZA VİZE MUAFİYETİ TANIMALI"
Avrupa Birliği ilişkileri de görüştük. Avrupa Birliği'nin artık somut adımlar atması gerekiyor.
Gümrük birliğinin güncellenmesi, vatandaşımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.
Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan İspanya önemli yük üstlenmiştir. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli destekleri sürdürmesinin tüm taraflar tarafından faydalı olacağına inanıyorum. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamalarından öne çıkanlar;
Yatırımı çok fazla artırdık. 600'den fazla şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını biliyoruz. Salgından etkilendik. Ticari iş birliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz. İspanya olarak ekonomik düzelmeyle ilgili olumlu haberler geliyor. Sosyal güvenliğe bağlılık kasımda başarılı rakamlara ulaştı.
İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi olgunluk seviyesine ulaştı. Türkiye'de geçen ağustos ayında gerçekleşen orman yangınlarına destek verdik. Biz de bu yangınları yaşadık. Bu da ekolojik dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Pandeminin başında Türkiye bize malzeme ihracatı sağladı. Bunun için de teşekkür ediyoruz.
Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye İspanya için sadece bir komşu değil, bir müttefik, bir ortak. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi Avrupa Konseyi'nin ön gördüğü olumlu gündemi devam ettirmek istiyoruz. İspanya patriot konuşlanması var. NATO zirvesi 2022 yılında Madrid'de gerçekleşecek. Konu da stratejik kavram olacak. Türkiye gibi önemli bir müttefik bu toplantıda yer almalı. Toplantılar ilişkilerimizi derinleştirecek.
SORU-YANIT BÖLÜMÜ
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
Şu anda ilk uçak gemimiz büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi de bundan sonra yapacağız. Bu konuda değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları değerli arkadaşımla konuştuk, bu adımları atacağız. Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var; İHA, SİHA, Akıncı gibi. İspanya'nın kendi ürünlerini paylaşabilme imkanımız da olacak.
(Kovid-19 aşısı) Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var, 70 milyon var. Bu yıl sonuna kadar kendi aşımız olan Turkovac'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda sıkıntımız olmayacak. Dünyayla ilişkilerde de bu konuda sıkıntı söz konusu değil. Gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, buralara da her türlü desteği vereceğiz.
(Başkan Erdoğan) S-400'le ilgili: S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında Türkiye ve Rusya detay açıklama yapmama üzerinde mütabık kaldık. Bu tür açıklamalara girmiyoruz. Bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir.
İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'in mesajları...
Şu anda durmadan sorumlu ve tedbirli şekilde aşılamaya devam etmeliyiz. İspanyol toplumu maske kullanımıyla ilgili doğru bir çalışma düzenliyor. Sağlık Bakanlığı aşılarla ilgili 70 yaş üzeri için aşı izni verdi. Sağlık çalışanlarına da üçüncü doz için onay verildi. Ülkemizi bu salgından çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle en hassas toplulukların gerekli sosyal korumalara sahip olmalarını istiyoruz.
ZİRVEDEN DETAYLAR
Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında gerçekleştirildi.
Türkiye heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar yer aldı.
Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi'nin ilk toplantısı, 5 Nisan 2009'da İstanbul'da yapılmıştı. İki ülke arasındaki son zirve ise 24 Nisan 2018'de Madrid'de gerçekleştirilmişti.
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