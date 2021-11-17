Son dakika: Pentagon'dan açıklama: TSK’nın askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz

Amerikan heyetine başkanlık eden Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper'ın "TSK'nın askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdıklarını" ifade ettiği aktarılan açıklamada, "Heyetler, ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerin üzerine bina edilecek şekilde birçok fonksiyonel ve bölgesel konuyu ele aldı." ifadesi kullanıldı.