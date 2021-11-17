Son dakika | Azerbaycan Ermenistan hattında savaş sesleri! 7 asker şehit oldu
Son dakika haberi...Ermenistan'ın Pazartesi günü Azerbaycan ordusuna başlattığı saldırı sonucu yedi askerin şehit olduğu, 10 askerin de yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.
Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.
Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.
Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.
Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.
AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI BAYRAMOV, ERMENİSTAN'A ANINDA KARŞILIK VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistanlı siyasileri daha akılcı ve daha sorumluluk sahibi olmaya çağırdığını belirterek, "Ermenistan'ın uluslararası hukuka uygun davranmaması durumunda, Azerbaycan'a yönelik herhangi tehlikeli bir adım attığını sezersek hiç tereddüt etmeden gereken karşılığını veririz." dedi.
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