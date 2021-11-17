Son dakika | Azerbaycan Ermenistan hattında savaş sesleri! 7 asker şehit oldu

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI BAYRAMOV, ERMENİSTAN'A ANINDA KARŞILIK VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistanlı siyasileri daha akılcı ve daha sorumluluk sahibi olmaya çağırdığını belirterek, "Ermenistan'ın uluslararası hukuka uygun davranmaması durumunda, Azerbaycan'a yönelik herhangi tehlikeli bir adım attığını sezersek hiç tereddüt etmeden gereken karşılığını veririz." dedi.