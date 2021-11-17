Akdeniz'de sıcak saatler! İngiliz F-35 uçağı düştü! Bakanlıktan son dakika açıklaması...
İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, bir İngiliz F-35 uçağının Akdeniz üzerinde rutin operasyonlar sırasında düştüğü belirtildi. Açıklamada uçağın denize düştüğü ifade edilirken, pilotun güvenli bir şekilde gemiye döndüğü vurgulandı.
Bir İngiliz F35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü bildirildi.
KENDİNİ FIRLATTI
İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.
PİLOT KURTULDU
Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.