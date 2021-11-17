Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyattan satıldı!
20. yüzyıla adını altın harflerle yazdıran ressamlarından Frida Kahlo'nun otoportresi New York'ta düzenlenen açık artırmada 34,9 milyon dolara satılarak rekora imza attı. Bu ücretin Latin Amerika’da bir sanat eserine ödenen en yüksek meblağ olduğu belirtildi.
Meksikalı ressam Kahlo'nun Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan "Diego y Yo" (Diego ve Ben) isimli eseri, sanatçının son eserlerinden biriydi.
EN YÜKSEK FİYATA SATILAN ESER
Bu tablonun Latin Amerika'dan bir sanat eserine verilen yüksek fiyat olduğu açıklandı.
FIRTINALI AŞKIN TABLOSU NEREDEYSE 10 MİLYONA SATILDI
Daha önceki rekor, Frida'nın uzun yıllar boyunca fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi Diego Rivera'nın 2018'de 9,76 milyon dolara satılan eseriydi.
Eserde gözü yaşlı Frida Kahlo'nun alnına eşi Diego Rivera resmedilmiş.
"EN ÖNEMLİ ESERİ"
Sotheby's Müzayede Evi resmi "Kahlo'nun açık artırmaya çıkarılmış en önemli eserlerinden biri" olarak tanıtmıştı.
New York Times, resmin Arjantin'de bir müze sahibi olan Eduardo F. Cosantini tarafından satın alındığını yazdı.
Otoportre bundan önce 1990 yılında 1,4 milyon dolara satılmıştı.
FRİDA KAHLO
1907 doğumlu Kahlo, yerli Meksika sanatına eserlerinde yer veriyordu.
Geçirdiği çocuk felci ve trafik kazası nedeniyle yaşamı fiziksel acılarla da dolu geçen Frida Kahlo 1954 yılında hayatını kaybetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Mia halka arz sonuçları nasıl? Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek?
- GSB son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...
- SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!
- ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Play-off kura çekimi Türkiye’nin rakipleri kimler?
- Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye'nin play-off rakipleri belli oldu mu?
- Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...
- Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor...
- 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Milli Takım'ın Dünya Kupası için olasılıkları...