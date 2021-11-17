Frida Kahlo’nun otoportresi rekor fiyattan satıldı!

"EN ÖNEMLİ ESERİ"

Sotheby's Müzayede Evi resmi "Kahlo'nun açık artırmaya çıkarılmış en önemli eserlerinden biri" olarak tanıtmıştı.

New York Times, resmin Arjantin'de bir müze sahibi olan Eduardo F. Cosantini tarafından satın alındığını yazdı.

Otoportre bundan önce 1990 yılında 1,4 milyon dolara satılmıştı.