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Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyattan satıldı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Frida Kahlo’nun otoportresi rekor fiyattan satıldı!

20. yüzyıla adını altın harflerle yazdıran ressamlarından Frida Kahlo'nun otoportresi New York'ta düzenlenen açık artırmada 34,9 milyon dolara satılarak rekora imza attı. Bu ücretin Latin Amerika’da bir sanat eserine ödenen en yüksek meblağ olduğu belirtildi.

Meksikalı ressam Kahlo'nun Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan "Diego y Yo" (Diego ve Ben) isimli eseri, sanatçının son eserlerinden biriydi.

EN YÜKSEK FİYATA SATILAN ESER

Bu tablonun Latin Amerika'dan bir sanat eserine verilen yüksek fiyat olduğu açıklandı.

FIRTINALI AŞKIN TABLOSU NEREDEYSE 10 MİLYONA SATILDI

Daha önceki rekor, Frida'nın uzun yıllar boyunca fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi Diego Rivera'nın 2018'de 9,76 milyon dolara satılan eseriydi.

Eserde gözü yaşlı Frida Kahlo'nun alnına eşi Diego Rivera resmedilmiş.

"EN ÖNEMLİ ESERİ"

Sotheby's Müzayede Evi resmi "Kahlo'nun açık artırmaya çıkarılmış en önemli eserlerinden biri" olarak tanıtmıştı.

New York Times, resmin Arjantin'de bir müze sahibi olan Eduardo F. Cosantini tarafından satın alındığını yazdı.

Otoportre bundan önce 1990 yılında 1,4 milyon dolara satılmıştı.

FRİDA KAHLO

1907 doğumlu Kahlo, yerli Meksika sanatına eserlerinde yer veriyordu.

Geçirdiği çocuk felci ve trafik kazası nedeniyle yaşamı fiziksel acılarla da dolu geçen Frida Kahlo 1954 yılında hayatını kaybetmişti.

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