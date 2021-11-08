Rus askeri uzmanlardan Türk SİHA'ları hakkında flaş itiraf! En az 10 Pantsir
Dünya basınında övgüyle yer bulan Türk SİHA'ları Rus yetkililerin de dilinden düşmüyor. Ukrayna'nın Rus ayrılıkçıları Bayraktar TB2 ile vurması Rus askeri uzmanları düşündürdü. Türk SİHA'larının nasıl durdurulacağını konuşan uzmanlar en az 10 Pantsir'in gerekli olduğunu itiraf etti.
Türkiye'den satın aldıkları Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'yi Donbass'ta ilk kez kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vuran Ukrayna, Rusya'yı oldukça kızdırmıştı. Kremlin'den ve Rus yetkililerden sık sık açıklamalar gelirken, Rus askeri uzmanlar da, Bayraktar TB2'nin nasıl durdurulacağını tartışmaya başladı.
"10 TANE PANTSIR BİLE BAYRAKTAR TB2'Yİ DURDURMAYA YETMEYEBİLİR"
Rus basınına konuşan askeri uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu. Hatta bazıları, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.
"BU SİLAHI KULLANMAK DA MESELE"
Bazı uzmanlar, bölgedeki Rus yanlısı güçlerinin silahlandırılmasını da dile getirdi ancak diğer uzmanlar, ayrılıkçı güçlerin bu hava savunma silahlarını kullanma becerisine sahip olmadığını belirterek, bu askeri teçhizatların sağlıklı kullanımı için verilen uzun eğitim sürecine dikkat çekti.
Her iki Avrupa ülkesi de Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti.
"UKRAYNA'DAKİ İHA'LAR SADECE SAVUNMA AMAÇLI"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Almanya ve Fransa'nın eleştirilerini cevap vererek, "Ateşkes anlaşması kapsamında hareket ediyoruz. Ukrayna bu formatta faaliyet göstermeye devam edecek. Ukrayna'daki İHA'lar sadece savunma amaçlı. Ukrayna ordusu topraklarını savunmanın gerekli olduğunu hissettiğinde bunu yapar" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 Green Card başvuru bitti mi?
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2021 Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni uzatılacak mı?
- Dexter: New Blood hangi kanalda? Dexter 9. yeni sezon nasıl izlenir?
- Milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım kadrosu...
- 10 Kasım şiirleri sözleri! 10 Kasım ile ilgili şiirler 2-4-8 kıtalık kısa uzun! En anlamlı 10 Kasım sözleri…
- Bitcoin hareketlendi, gözler orada! Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir?
- Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu?
- Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…
- Üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman?
- 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler var? 2021’de genel af çıkacak mı?
- Üniversite öğrencileri dikkat! KYK burs başvuru son gün! 2021 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?