ABD’de 20 ay sonra bir ilk! Seyahat yasağı sona erdi

Yasaklar 2020 başında önce Çinli ziyaretçilere getirilmişti ardından AB dahil 30 ülkeyi kapsar hale gelmişti. Kanada ve Meksika sınırları için çifte aşılılar da ABD'ye giriş izni verilecek.





Avrupa Birliği hazirandan beri, İngiltere ise 28 Temmuz'dan beri ziyaretçi kabul ediyordu.