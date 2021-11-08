ABD'de 20 ay sonra bir ilk! Seyahat yasağı sona erdi
ABD 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını bitirdi. AB dahil 30 ülke ve bölgeden insanlar ülkeye girebilecek. ABD'ye gitmek isteyenler için 2 doz aşı ve son 72 saatte negatif test şartı bulunuyor. Ayrıca temas takibi izni verilecek.
Amerika Birleşik Devletleri 20 aydır uygulanan seyahat yasağını kaldırma kararı aldı. Eski Başkan Donald Trump'ın başlattığı yasak hem hava hem kara ulaşımını kapsıyordu.
Yasağa dahil ülkeler arasında ABD'nin yakın müttefikleri de bulunuyordu. ABD Başkanı Joe Biden da göreve geldikten sonra selefinin kuralını uygulamaya devam etti.
Türkiye saati ile sabah 8.00'de kaldırılan yasak 30'dan fazla ülkeyi etkiliyordu. Yeni kurala göre 2 doz aşı yaptırıp seyahatten 72 saat öncesine kadar negatif test sonucuna sahip olanlar ABD'ye girebilecek.
United Airlines uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 50'ye varan bir ani artış bekliyor. Ayrıca ülkeye giren herkes temas takibi iznini de kabul etmek zorunda.
Yasaklar 2020 başında önce Çinli ziyaretçilere getirilmişti ardından AB dahil 30 ülkeyi kapsar hale gelmişti. Kanada ve Meksika sınırları için çifte aşılılar da ABD'ye giriş izni verilecek.
Avrupa Birliği hazirandan beri, İngiltere ise 28 Temmuz'dan beri ziyaretçi kabul ediyordu.
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