Son dakika: ABD’ye iade edilen Çinli casusa rekor ceza talebi
ABD'de faaliyet gösteren havacılık şirketlerinin sırlarını çalan Çinli istihbarat subayı Xu Yanjun’u Belçika'da 2018 yılında yakalanmış ve ABD'ye iade edlimişti. ABD Adalet Bakanlığı, Çinli casusun 60 yıl hapis cezası ile yaklaşık 5 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
60 YIL HAPİS İSTEMİ
ABD Adalet Bakanlığı, ekonomik casusluk ve ticari sır hırsızlığıyla ilgili 5 suçlama yöneltilen Xu'nun 60 yıl hapis cezası ve yaklaşık 5 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Xu'nun Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının Jiangsu şubesinin kıdemli bir üyesi olduğu ifade edildi. Xu'nun 2013 yılından bu yana ABD merkezli birkaç havacılık şirketinde çalışanlardan bilgi sızdırmakla suçlandığı belirtildi.
Öte yandan, daha önce söz konusu suçlamaların hiçbir dayanağı olmadığını söyleyerek reddeden Pekin yönetimi gelişmeler hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.
ABD VE ÇİN ARASINDA CASUSLUK GERİLİMİ
ABD ve Çin arasında casusluk uzun bir süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. CIA Direktörü William Burns daha önce yaptığı açıklamada, Çin'i "ABD için en büyük teknolojik tehdit" olarak nitelendirmiş, CIA'in Çin'le mücadele konusundaki çabalarının artırılacağını söylemişti.
FBI Direktör Yardımcısı Alan Kohler da benzer bir açıklamada bulunarak, "Çin'in gerçek hedeflerinden şüphe duyanlar için bu bir uyandırma çağrısı olmalı. Ekonomilerine ve ordularına fayda sağlamak için ABD teknolojisini çalıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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