Son dakika: ABD’ye iade edilen Çinli casusa rekor ceza talebi





ABD VE ÇİN ARASINDA CASUSLUK GERİLİMİ

ABD ve Çin arasında casusluk uzun bir süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. CIA Direktörü William Burns daha önce yaptığı açıklamada, Çin'i "ABD için en büyük teknolojik tehdit" olarak nitelendirmiş, CIA'in Çin'le mücadele konusundaki çabalarının artırılacağını söylemişti.