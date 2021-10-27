Ukrayna, Bayraktar SİHA’ların Rus yanlılarını vurduğu anları paylaştı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, obüsler kullanarak ateşkes ihlali yaptığı ve bunun sonucunda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.