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Ukrayna, Bayraktar SİHA'ların Rus yanlılarını vurduğu anları paylaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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Ukrayna, Bayraktar SİHA’ların Rus yanlılarını vurduğu anları paylaştı

Son dakika haberleri... Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaştı. AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, obüsler kullanarak ateşkes ihlali yaptığı ve bunun sonucunda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna, Bayraktar SİHA’ların Rus yanlılarını vurduğu anları paylaştı UKRAYNA, BAYRAKTAR SİHA'LARIN RUS YANLILARINI VURDUĞU ANLARI PAYLAŞTI

AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın, temas hattını geçmediği ve güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

DONBAS KRİZİ
Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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