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Dünya Türk SİHA'larının peşinde! İki ülke daha satın almak istedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Dünya Türk SİHA’larının peşinde! İki ülke daha satın almak istedi

Son dakika haberleri... İnsansız hava araçları sektöründe dünya çapında nam salan Bayraktar İHA ve SİHA'larına iki ülke daha talip oldu. Etiyopya ve Fas'ın, BAYKAR tarafından üretilen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) satın almak için talepte bulunduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar...

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, bir Türk yetkili Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen diplomat, Fas'ın ilk parti SİHA siparişini Mayıs ayında teslim aldığını, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını ifade etti.

Kaynaklar; talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.

Türkiye, Etiyopya ve Fas, silahlı insansız hava aracı satışı anlaşması hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.

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