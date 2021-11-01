Pentagon'dan Türkiye ile ilgili önemli F-35 açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Öte yandan Kirby, terör örgütü YPG-PKK hakkında sorulan soruya da kaçamak yanıt verdi.
John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şu ifadeleri kullandı:
"TON OLARAK PROFESYONEL"
"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir.
"TÜRKİYE BİRÇOK ALANDA..."
Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."
Kirby, toplantının sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olduğuna dikkati çekerek, "Bu, Türkiye ile ikili olarak yakın çalışma yolları bulmaya çalışmayacağız anlamına gelmiyor." dedi.
"TÜRKİYE İLE NASIL İLERLEYECEĞİMİZE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER YAPMAK ÖNEMLİDİR"
Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece milli güvenlik açısından değil aynı zamanda NATO güvenliği için de önemli olduğuna vurgu yaptığı hatırlatılarak, ABD'nin de güçlü bir Türk Hava Kuvvetlerinin NATO için önemli olduğuna inanıp inanmadığına ilişkin soruya Kirby, ABD'nin askeri satışları konusunda yorum yapmayacağını ancak Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu yanıtını verdi.
Kirby, "İttifakımız ikili güvenlik ilişkimiz bağlamında Türkiye ile nasıl ilerleyeceğimize ilişkin görüşmeler yapmak önemlidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG-PKK AÇIKLAMASI
Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin sorulara ise Kirby, bu konuda yorum yapmayacağını, SDG adını kullanan YPG/PKK ile Suriye'de "spesifik olarak ve sadece DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklık etmeye devam ettiklerini" söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Kasım ayına özel sürprizler! 2 Kasım 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor? Üç Kuruş hangi mahallede çekiliyor? Hangi semtte, mahalle konumu neresi?
- 2 Kasım Salı EDHO var mı yok mu? ATV yayın akışı bu hafta EDHO var mı?
- Kasım ara tatili ne zaman? 2021-2022 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor? İlköğretim, ortaokul, lise...
- Yeni yıl zamla başlayacak! Emekli maaş zammında 2000 yılı detayı! En az yüzde 4.23 artış kapıda!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? S. Lizbon BJK hangi kanalda?
- Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- pa.edu.tr: POMEM sonuçları sorgulama ekranı! 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Beklenen açıklama: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
- Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? 2021 Öğretmenler Günü hafta içi mi hafta sonu mu?
- Dilek Erbahar kimdir? TÜBİTAK’ta çalışan Dilek Dündar Erbahar neden öldü?