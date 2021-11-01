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Meksika'da feci kaza: 20 metre yükseklikten yere çakıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Meksika’da feci kaza: 20 metre yükseklikten yere çakıldı

Meksika'da feci bir olay meydana geldi. Ölüler Günü kutlamalarında baş aşağı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden biri ipin kopmasıyla 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kafatası, kolları ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirilen şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Öte yandan o anlara ait görüntüler ise etkinlikte bulunanların kamerasına yansıdı.

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Huaquechula şehrinde dün Ölüler Günü etkinlikleri sırasında korkunç bir kaza meydana geldi.

20 metre yükseklikten yere çakıldı 20 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Etkinlikte baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1'i ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yere çakılan adama ilk müdahale çevredeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi. Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

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