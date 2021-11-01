F-16 F-35 ve SU 35! Türkiye hangisini tercih edecek? F-16 ve F-35 farkları neler? Sahada hangisi avantajlı? İşte artı ve eksileri
A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına özel açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Dr.Özgür Tör, Türkiye'nin ABD'den alım aşamasında olduğu F-16 ve F-35 uçaklarının farklarını ve benzerliklerini anlattı. Peki Türkiye F-16 alamazsa ne yapmalı? F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? F-16 ve F-35 sahada kendini nasıl gösterir? Türkiye hangi savaş uçağını almalı? F-16'nın avantajları neler? İşte detaylar...
F-35'LERDE HANGİ PROBLEMLER VAR?
"Bu siparişler uzun sürelidir. Önce bir anlaşma yapılması gerekir. F-35'lerde çok ciddi problemler var. Yapısal sorunları var. Sesin üzerine çıktığınız zaman bazı parçaları kopuyor. Motorunda büyük sıkıntılar var. Uçakların yüzde 40'ı uçmuyor şu anda. F-35 uçurmak da ayrıca çok pahalı."
ŞİFRE GİRMEDEN UÇAK ÇALIŞMAZ
"ABD her F-35'e pin kodu veriyor. Onu girmezseniz motor bile çalıştıramazsınız. Teknik olarak bu kadar bağımlısın. Şifre girmeden uçak çalışmadıktan sonra ne yapacaksınız? Yüksek teknolojiyi almak yerine kendimiz üretmeliyiz."
F-16'LARIN ARTISI NELER?
F-16'ların artısı şu. Yıllardır Türkiye'de kullanılıyor. Türkiye'nin elindeki F-16'lar ile yeni gelecek F-16'lar arasında temel farklar var. Neler bunlar? Radar farkı var bunlar biraz daha geliştirilmiş ve kitlenebiliyor. Yakıt hacmi konusunda da yüzde 40 menzil farkı var. Bu da çok önemli.
20-30 YIL SORUN YAŞAMAYIZ
ABD'de F-35'lerden memnun değil. Onlar da yeni F-16 programı başlatıyorlar. Türkiye eğer F-16 alırsa yaklaşık 20-30 yıl uçak sorunu yaşamaz. Bunları almazsak sıkıntı yaşayabiliriz.
F-16 UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?
Amerika Birleşik Devletleri, uçak sayısının yanı sıra üretimde de ilk sırada yer alıyor. Yapılan araştırmaya göre bugün için ülkelerin en fazla kullandığı savaş uçağı 2 bin 267 adetle F-16 Fighting Falcon. İlk olarak General Dynamics tarafından ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen Savaşan Şahin F-16, ilk uçuşunu Şubat 1974'te yaptı.
General Dynamics daha sonra savaş uçağı birimini Lockheed Martin'e sattı. Bugüne kadar 4 binden fazla üretilen F-16'ları en fazla kullanan ülke 790 adetle ABD. İsrail 175 adet, Mısır 168 adet, Türk hava kuvvetleri ise 158 adetle hava gücünde ağırlıkla F-16'ları tercih ediyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklardan 154'ünün montajı Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzaya Sanayii / TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirildi.
1972'de üretimine başlanan F-16, 20 milyon dolar civarındaki birim fiyatı ile oldukça uygun bir savaş uçağı. Son yılların gözdesi F-35'ler ise varyantına göre 70 ile 100 milyon dolardan satılıyor.
Bu nedenle ABD'nin uzun bir aradan sonra yeniden F-16 siparişi vermesi bekleniyor. Tek motorlu F-16 savaş uçağı, saatte 2 bin 175 km hıza ulaşabiliyor. 7 bin 800 kg faydalı yük kapasitesi bulunan Savaşan Şahin, 15 bin 240 metre irtifaya çıkıp, 3 bin 890 km menzile uçabiliyor.
İLK F-16 İLE SON F-16 ARASINDAKİ FARKLAR
Yapılmış olduğu dönemde teknolojisinin yanında manevra kabiliyeti ile de oldukça öne çıkmıştır. Şuanda bile dünya üzerindeki en çevik uçaklardan bir tanesidir. Blok modeli olarak adlandırılan farklı versiyonları vardır yani 1970'deki uçak ile günümüzdeki uçak birbirinden çok çok farklıdır.
TÜRKİYE HANGİ F-16'LARI KULLANIYOR?
Türk Hava Kuvvetleri'nde C ve D serisi kullanılmaktadır. C serisi tamamen av ve bombardıman görevleri için imal edilmiştir. D serisi ise av ve bombardıman görevleri yanında eğitim amacıyla da kullanılmaktadır.
Türkiye'nin F-16 macerası 1980'lerin başında Hava Kuvvetleri'nde bulunan av/önleme görevlerinde kullanılan Lockheed F-104 Starfighter ve Northrop F-5 Freedom Fighter'ların değiştirilmesi amacıyla başlamış ve günümüzde de devam etmektedir.
Dönemin hükümeti Eylül 1983'te Peace Onyx I (Öncel Barış I) Programı kapsamında Amerika'dan Foreign Military Sales (Yurtdışı Askerî Satış) yöntemiyle General Dynamics tasarımı F-16 alınacağını duyurmuştu.
Bu F-16'lardan 8 tanesi (bunlardan 6'sı F-16D Block 30 2 tanesi F-16C Block 30) Birleşik Devletler'de bulunan General Dynamics'in Fort Worth tesislerinde üretilecekti.
TÜRKİYE'DE İLK UÇUŞ NE ZAMAN YAPILDI?
1987 yılının 14 Ekim'inde test pilotu Şener Koltuk tarafından TAI tesislerinde montajı gerçekleştirilen ilk F-16'nın (86-0068) ilk uçuşunu yaptı.
F35 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
İsmi Şimşek 2'dir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilmektedir. F35 savaş uçakları çok amaçlı uçaktır. Av ve bombardıman uçağıdır. F 35 savaş uçakları yapılırken birçok uçağın özelliklerinin tek uçakta birleştirilmesi fikri ile yapılmıştır. Bunu sebebi ise uçak maliyetlerinin düşürülmesidir. Fakat yapım sonrasında düşünülenden daha maliyetli olmuştur.
F35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılırlar. F 35 savaş uçakları aralarında ülkemizinde bulunduğu toplam olarak 9 ülkenin katkısı ile yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda, Danimarka ve Avusturalya'dır. Ayrıca ülkemiz bu uçağın bir çok parçasını da üretmektedir.
Şimşek 2 savaş uçağı ilk uçuşunu 2006 yılında yapmıştır.
Uzunluğu 15,67 metre yüksekliği: 4,33 metredir.
Kanat açıklığı 10,65 metredir.
Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur. (A model)
F35B ve F35 C modellerinin ağırlığı A modelinden yaklaşık olarak 1,5 ton daha ağırdır.
Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur.
Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir.
Uçak tek pilotlu bir uçaktır.
F 35'lerin diğer savaş uçaklarından farkı ise tüm silahlarını gövde içinde saklıyor olmasıdır. Dışarıdan herhangi bir bombası veya silahlarını göremezsiniz.
Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir (F-35B)
Uçağın azami hızı 1932 kilometre/Saat olarak belirtilmektedir
Menzili modeller arasında çok az farklar olsada yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır
18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir.
Tırmanma hızı saniyede 200 metredir.
TAŞIDIĞI SİLAHLARIN ÖZELLİKLERİ
1 adet 25 mm'lİk top 4 namlulu top.
Havadan karaya füzeler:
AGM-88 HARM
AGM-158 JASSM
Brimstone
Lockheed Martin JAGM
Storm Shadow
SOM
Havadan Havaya Füze:AIM-120 AMRAAM
AIM-9 Sidewinder
IRIS-T
MBDA Meteor
Ant-gemi füzesi:
Naval Strike Missile JSM
Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)
Bombaları:
MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları
CBU-100 küme bombası
Paveway serisi lazer güdümlü bombalar
GBU-39 SDB küçük çap bombalar
JDAM serisi
B61 Nükleer bomba
AGM-154 JSOW
F35 MODELLERİ VE AYIRAN ÖZELLİKLERİ
F-35 savaş uçaklarının çok yönlü uçaklardır. Bu nedenle bu savaş uçağından 3 tip yapılmaktadır. Bunlar; F35A, F35B ve F35C modelleridir. Bu modeller birbirinden ayıran özellikleri ise şöyledir.
F-35A geleneksel kalkış yapabilen model
F-35B kısa kalkış dikey iniş özelliği olan model
F-35C uçak gemilerine inebilen model
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