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Erdoğan Biden zirvesinin yankıları | The Telegraph: Türkiye'nin önemini teyit etti, BBC görüşmenin süresine dikkat çekti

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Giriş: 01.11.2021 16:29
G-20 Zirvesi için Roma'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. 1 saatten fazla süren görüşmede F-16 başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel konular masadaydı. Görüşmenin yankılarını almak için Florida bulunan akademisyen Bülent Yavuz değerlendirdi.
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