Son dakika: ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 745.000’i geçti

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 2 bin 19 artışla 745 bin 388 oldu.

California, 4 milyon 913 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 234 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta da 71 bini aştı. Florida'da ölü sayısı ise 59 bini geçti.