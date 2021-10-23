Turizm tekrar canlanıyor: Putin duyurdu Ruslar yine Türkiye’yi seçti!
Rusya’da vakaların 37 bine yükselmesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Ekim-7 Kasım arasını korona tatili ilan etti. Putin’in açıklamasının ardından Rus vatandaşı, yeniden bavullarını toplamaya başladı. Rus turistlerin tercihi ise Antalya. Yaz sezonunun son günlerini yaşayan Türk turizmi, sürpriz misafirlerle tekrar hareketlenecek.
Turizm sektörü tam kapandı derken yeniden canlanacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vaka sayılarında tespit edilen hızlı artış sebebiyle 30 Ekim-7 Kasım tarihlerini ülke çapında zorunlu tatil ilan etti.
10 GÜNLÜK TATİL
Ruslar bavul hazırlamaya başladı. Başkent Moskova'da mecburi tatilin Putin'in ilan ettiğinden de önce, 28 Ekim'de başlayacak olması Ruslara tam 10 günlük dış seyahat fırsatı vermiş oldu.
ASTRONOMİK ARTIŞ
Ekim ayında beklentilerin dışında patlayan Türkiye talebini araştıran Rusya'daki İzvestiya gazetesi, Turizm operatörlerinin verdiği rakamlara dayanarak inanılmaz artışı duyurdu. TezTour, İnturist ve diğer turizmcilerin verilerine göre son iki günde Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen Rus vatandaşlarının sayısında yüzde 300 artış görüldü. Astronomik artışta okulların da tatil edilmesinin önemli payı var.
KAPALI HAVUZLU OTELLER RUSLARIN MERCEĞİNE GİRDİ
Rusların tercihi, tıpkı yaz aylarında olduğu gibi yine Antalya bölgesindeki oteller. Ancak havanın denize girmek için elverişli olmadığını da dikkate alan Rus vatandaşları, kapalı havuzlara sahip otellere yönelmiş durumda. Mecburi Koronavirüs tatili nedeniyle Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Maldivler'e olan talebin de yüzde 30 civarında arttığı belirtildi.
TÜRKİYE'YE GİRİŞTE HANGİ ŞARTLAR İSTENİYOR?
Rus vatandaşlarının salgın ortamında Türkiye'ye turistik ziyaret gerçekleştirebilmeleri için belirli belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Son 6 ay içinde hastalığı geçirip iyileşmiş kişiler bunu kanıtlar belgenin yanı sıra en az 72 saat önce yapılmış PCR veya 48 saat önce yapılmış antijen testi sonucu göstermek zorunda. Ülkelerinde iki doz "Sputnik-V" aşısı olanlar ise testten muaf tutuluyor. Rusya'da son dönemde uygulanan "Sputnik-Light" aşısı ise Türkiye'ye giriş için geçerli değil.
RUSYA'DA KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM
Rusya'da Korona vakaları günlük 37 bine ulaştı. Son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1064 olarak kayda geçti.
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