İngilizlerin oyununu bu fotoğraf bozdu! Reuters’ın Türkiye ekonomisi üzerinden algı operasyonu tutmadı



Tabii, yine Reuters sahada...

Yine isimsiz kaynaklar...

Yine mikserlik yapma telaşı...

Bu sefer ki haberle güya piyasaya alt mesaj veriyor.

Görevden alınan Yavaş ve Küçük'ün Merkez Bankası PPK'da kararlara muhalefet ettiğini söylüyor.

Meali, onlar gitti, faiz indirimlerinin önü açıldı.

Yahu onu bunu bırakın da...

Daha düne kadar her ay uçakla ABD'den geliyor da, başka adam yok mu da falan filan diyordunuz?

Şimdi Abdullah Yavaş görevden alınınca 'badem gözlü' mü oldu?

Pes...



