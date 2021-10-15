Japonya'dan nükleer silahsız bir dünya sözü
Ülkesi ve ABD arasındaki ilişkileri değerlendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, nükleer silah anlaşması hakkında konuştu. Fumio, nükleer silahsız bir dünya için çalışma sözü verdi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesi ile ABD arasındaki güven ilişkisinin temel alınarak, "nükleer silahsız bir dünya için çalışma sözü" verdi.
Ulusal yayın yapan TV Asahi'de katıldığı programda konuşan Başbakan Kişida, nükleer güce sahip olmayan ülkelerin "ideallerini savunmalarının" önemine vurguladı.
Kişida, bu ülkelerin "nükleer silahsız bir dünya" idealleri karşısında, nükleer güce sahip ülkelerin harekete geçirilmemesi halinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini vurguladı.
Ülkesinin müttefiki ABD'yi "dünyanın en büyük nükleer gücü" olarak niteleyen Kişida, ABD-Japonya arasındaki güven ilişkisinin temel alınarak, "nükleer silahsız bir dünya için çalışma sözü" verdi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) öngördüğü Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasının (TPNW) çerçevesinin altını çizen Kişida, Japonya'nın bu konuda somut adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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