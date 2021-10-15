Ekonomik kriz İtalya'yı da vurdu! Alitalia son uçuşunu yaptı
Dünyayı derinden etkileyen küresel kriz İngiltere ve ABD'den sonra İtalya'yı da vurdu. İtalya'nın önemli havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı. İtalyan hükümetlerin birçok kez iflastan kurtardığı Alitalia, ülkenin de zor bir dönemden geçmesiyle uçuşlarını bitirdi.
Alitalia'nın AZ 1586 sefer sayılı son uçuşu, Sardinya adasındaki Cagliari kentinden başkent Roma'ya yapıldı.
İçinde 180 yolcu bulunan Airbus 320 tipi uçağın, Roma Fiumicino Havaalanı'na gece yerel saatle 23.22'de inmesiyle, havayolu taşımacılığında bir devir sona ermiş oldu.
16 Eylül 1946'da kurulan ve 1960'lara gelindiğinde Avrupa'nın önde gelen havayolu firmalarından biri olan Alitalia, özelikle son 30 yıllık dönemde girdiği mali krizlerinden kurtulamayarak sürekli geriledi.
HÜKÜMETLERİN DESTEĞİYLE AYAKTA KALDI
Bu sürede İtalyan hükümetleri, pek çok kez sağladığı mali destekle Alitalia'yı iflasın eşiğinden kurtardı.
Avrupa Birliği'nin (AB), söz konusu mali destekleri durdurma kararlarına karşın, İtalyan hükümetlerinin son 20 yılda acil durum kredileri şeklinde 13 milyar avro civarında kaynak aktardığı Alitalia, bu kaynaklar sayesinde faaliyetlerini bugüne dek sürdürebildi.
Alitalia, bir dönem Hollandalı bayrak taşıyıcı KLM ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Etihad Havayolları ile yaptığı iş birlikleriyle sefer maliyetlerini düşürmeye çalışsa da 2020'de patlak veren Kovid-19 salgını ve uygulanan karantina tedbirlerinden olumsuz etkilendi.
İtalya'da şubat ayında göreve gelen Başbakan Mario Draghi ve kabinesinin, Alitalia'yı kurtarma çağrılarını ve kredi taleplerini karşılıksız bırakması, 75 yıllık firmanın sonu oldu.
Alitalia'nın kapanacağının yaz aylarında kesinleşmesiyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan pek çok Alitalia çalışanı, protesto eylemleri yapıyordu.
YENİ HAVAYOLU FİRMASI "ITA"
Alitalia'nın bugünkü son uçuşunun ardından kapanmasıyla yine İtalyan hükümetinin sahipliğinde, 720 milyon avroluk yatırımla yeni kurulan "ITA" ülkenin yarından itibaren resmi havayolu firması olacak.
"İtalya Hava Taşımacılığı" anlamına gelen "Italia Trasporto Aero"nun (ITA) baş harflerini alan yeni firma, ilk resmi seferini yarın sabah gerçekleştirerek, faaliyetlerini başlatacak.
ITA'nın, Alitalia'nın yaklaşık 10 bin 500 çalışanından 2 bin 800 kadarını alacağı buna ek olarak bazı slot haklarını da devralacağı bildirildi.
Yeni firma ITA'nın 52 uçaklık filoyla faaliyete gireceği, bu uçakların bir kısmının Alitalia'dan alınacağı bir kısmının ise yeni uçaklar olacağı kaydedildi. Filodaki uçak sayısının 2025 sonuna kadar 105'e çıkmasının planlandığı belirtildi.
Yeni havayolu firmasının ilk uçuşunu, üzerinde İngilizce ve İtalyan Bayrağı renklerinde "2021'de doğdu" yazılı uçakla yapacağı bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet: Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili anlam ve önemi nedir? 2021 Mevlid Kandili ne zaman?
- Bir yılda 21.600 lira destek! Hastasına bakana devlet eli! Her ay hesaplara yatıyor…
- İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları! 16 Ekim benzin motorin fiyatları ne kadar oldu?
- SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık zammı! Fark eşiği aşıldı! 2022'de emekliler ne kadar zam alacak?
- DGS ek tercih kılavuzu 2021: DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvuru takvimi belli oldu mu?
- Hedef Holding halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek?
- Cuma hutbesi 15 Ekim 2021 tam metni! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe...
- VGM üniversite burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM üniversite bursu ne zaman verilecek?
- VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuruları bitti mi? VGM 2021 burs başvuruları bugün son mu, uzatılır mı?
- Geri sayım sürüyor... 27. dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? VGM 2021-2022 burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte tarihleri...