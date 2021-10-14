İngiliz gazetesinden dikkat çeken Başkan Erdoğan yorumu: Biden’ı köşeye sıkıştırıyor

"ARALIK 2020'DEN BERİ YAPTIRIM VAR"

Türkiye'nin Aralık 2020'den beri ABD'nin yaptırımları altında olduğuna dikkat çekilirken, "Yeni uçak anlaşması komşusu ve uzun zamandır düşmanı olan Yunanistan'ın hava kuvvetlerini güncellediği, Fransız Rafale ve Amerikan F-35 satın aldığı bir dönemde Türkiye'ye yardımcı olacaktır" denildi. Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın ABD ile Batılı müttefikleri arasında gerilimi yumuşatılabileceği de kaydedildi.

Financial Times muhabiri, "ABD'nin anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil. Erdoğan'a çok sayıda sebepten dolayı düşmanca bir tavır sergileyen Kongre satışı engelleyebilir. Joe Biden yönetimi Erdoğan'ı savunsa bile Türkiye'nin yeni S-40 hava savunma sistemi satın alması buna yardımcı olmayacaktır" yorumunu yaptı.