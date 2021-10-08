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ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal mektup! Türkiye için tepki çeken ifade: DAEŞ ile mücadelemize zarar veriyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal mektup! Türkiye için tepki çeken ifade: DAEŞ ile mücadelemize zarar veriyor

ABD Başkanı Joe BidenTemsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Suriye ile ilgili aldığı kararı mektup ile iletti. Jeoe Biden'ın Türkiye için kullandığı ifadeler ise tepki çekti. Biden, Suriye'deki "acil durum halini" uzattığını belirterek, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri eylemlerin ve operasyonların DAEŞ ile mücadeleye zarar verdiğini iddia etti.

Beyaz Saray'ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye'deki hem de Suriye ile ilişkili durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Biden'ın da, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydetti.

MEKTUP PELOSİ'YE İLETİLDİ
ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Suriye ile ilgili aldığı kararı mektup ile iletti.

Biden'ın Türkiye için kullandığı ifadeler ise tepki çekti.

Suriye'deki "acil durum halinin" uzattığını belirten Biden, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri eylemlerin ve operasyonların DAEŞ ile mücadeleye zarar verdiğini iddia etti:

"Suriye'deki ve Suriye ile ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti'nin kuzeydoğu Suriye'ye askeri saldırı düzenleme eylemleri, DAEŞ'i yenme politikasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Bu nedenle, Suriye'deki durumla ilgili olarak 13894 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilan edilen ulusal olağanüstü halin devam ettirilmesi gerektiğine karar verdim."

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