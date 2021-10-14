Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan güzel haber
Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş yaptığı açıklamada, "TURKOVAC ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var." ifadelerine yer verdi.
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş yaptığı açıklamada, "Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var." ifadelerine yer verdi.
Ateş yaptığı açıklamada şu ifadere yer verdi;
"3 bin gönüllüye kısa sürede ulaşabiliriz gibi görünüyor.
Bakan beyin tweeti sonrası 7-8 bin kişi e-nabiz üzerinden başvuru yaptı. Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TCMB Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı faiz düşer mi artar mı?
- Turgut Reis evleri kura canlı izle: 14 Ekim Konya Meram Turgutreis evleri kura sonuçları sorgulama ekranı
- YKS 2. ek tercih kılavuzu! 140 puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler hangileri?
- Yusuf Tuna kimdir? TCMB’ye atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna kaç yaşında, kariyeri nasıl?
- Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Magnum çekiliş kazananlar isim listesi belli oldu mu?
- Evde bakım maaşı (parası) 14 Ekim’de yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- 140 alan öğrenciler ne zaman tercih yapacak? ÖSYM ile 2021 YKS tercih/ yerleştirme tarihleri...
- Merkez Bankası görevden kimler alındı? Merkez Bankası görevden alınanların isimleri neler? İşte yeni gelenler...
- Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler...
- Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...
- 0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...
- Bilim Kurulu toplantısı kararları belli oldu mu? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Yüz yüze eğitim, aşı...