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Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan güzel haber

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’tan güzel haber

Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş yaptığı açıklamada, "TURKOVAC ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var." ifadelerine yer verdi.

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş yaptığı açıklamada, "Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var." ifadelerine yer verdi.

Ateş yaptığı açıklamada şu ifadere yer verdi;

"3 bin gönüllüye kısa sürede ulaşabiliriz gibi görünüyor.

Bakan beyin tweeti sonrası 7-8 bin kişi e-nabiz üzerinden başvuru yaptı. Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var"

Detaylar gelecek...

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