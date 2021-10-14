Son dakika: Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’tan güzel haber

Ateş yaptığı açıklamada şu ifadere yer verdi;

"3 bin gönüllüye kısa sürede ulaşabiliriz gibi görünüyor.

Bakan beyin tweeti sonrası 7-8 bin kişi e-nabiz üzerinden başvuru yaptı. Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var"