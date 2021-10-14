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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere aşı uyarısı: Vakaların yüzde 40'ı 23 yaş altı

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Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gençlere aşı uyarısı: Vakaların yüzde 40’ı 23 yaş altı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bu sabah önemli bir paylaşım yaptı. Sık sık aşı uyarısında bulunan Bakan Koca, gençlere önemli bir tavsiyede bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" dedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.

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