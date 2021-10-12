İsrail polisinden 11 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı
Son dakika haberleri... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ra’s el-Amud bölgesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Gözaltı kararının gerekçesi olarak küçük çocuğun polise taş atması gösterildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adı belirtilmeyen Filistinli çocuğun İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.
Öte yandan İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'un (Barış Şimdi) sosyal medya hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, iki kardeşiyle beraber oturan 11 yaşındaki çocuğun bir süre sonra gözaltına alındığı ifade edildi.
Paylaşımda, "Fotoğrafın ortasında oturan çocuk Kudüs'ün Batın El-Hava (Silvan) Mahallesi'nde yaşıyor. O ve tüm ailesi Yahudi yerleşimciler lehine evlerinden çıkarılmakla tehdit ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Çocuğun annesi ile babasının da gün içinde gözaltına alındığı belirtilen paylaşımda, "11 yaşında bir çocuk, kendisine refakat edecek kimsesi yok, annesiz, babasız. İşte işgal böyle de görülüyor." değerlendirmesi yapıldı.
Filistin basınında yer alan haberlerde, söz konusu çocuğun adının Eyhem el-Hedre olduğu ve Doğu Kudüs'teki Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki okulundan çıkarken gözaltına alındığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İçimizden Biri neden yok? 12 Ekim İçimizden Biri 5. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
- Ortalama 1259 lira veriliyor! 15 Ekim tarihine kadar tamamlanacak! SED yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen alımı mülakatları ne zaman?
- Teşkilat dizisinde veda busesi! Ayrılık çanları çalmaya başladı! Deniz Baysal'ın canlandırdığı Zehra...
- Memur ve emekliler dikkat! 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...
- A Milli Takım'ın maçı ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, ayın kaçında? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri...
- 31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Vize sınavı...
- KPSS şartı aranmıyor! Kızılay hemşire alımı yapacak! Kızılay hemşire alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2021 askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?