İsrail polisinden 11 yaşındaki Filistinli çocuğa gözaltı

Paylaşımda, "Fotoğrafın ortasında oturan çocuk Kudüs'ün Batın El-Hava (Silvan) Mahallesi'nde yaşıyor. O ve tüm ailesi Yahudi yerleşimciler lehine evlerinden çıkarılmakla tehdit ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Çocuğun annesi ile babasının da gün içinde gözaltına alındığı belirtilen paylaşımda, "11 yaşında bir çocuk, kendisine refakat edecek kimsesi yok, annesiz, babasız. İşte işgal böyle de görülüyor." değerlendirmesi yapıldı.

Filistin basınında yer alan haberlerde, söz konusu çocuğun adının Eyhem el-Hedre olduğu ve Doğu Kudüs'teki Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki okulundan çıkarken gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.