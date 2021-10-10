10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail'den skandal adım! Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın

İşgalci İsrail'den skandal adım! Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
ABONE OL
İşgalci İsrail’den skandal adım! Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenledi. Polisin Şeyh Sabri’nin ilerlemiş yaşına bakmaksızın korku ve panik havası oluşturduğu ifade edildi.

Şeyh İkrime Sabri'nin Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polislerinin baskını sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, polisin Şeyh Sabri'nin ilerlemiş yaşına bakmaksızın korku ve panik havası oluşturduğu ifade edildi.

Polislerin Şeyh Sabri'ye İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) soruşturma tebligatını teslim ettikleri ifade edilen açıklamada, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin şu anda Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde soruşturma altında olduğu aktarıldı.

İsrail polisinden söz konusu baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şeyh Sabri, Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine geçmeden önce Filistin basınına yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturma talebinin, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme onayına ilişkin tepkisi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verirken, Şeyh Sabri'ye hala yurt dışına çıkış yasağı uyguluyor.

Filistinli gazeteci bölgedeki durumu aktardı FİLİSTİNLİ GAZETECİ BÖLGEDEKİ DURUMU AKTARDI

Türkiyeden İsraile Mescid-i Aksa yanıtı TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E MESCİD-İ AKSA YANITI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA