08 Ekim 2021, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: 2021 Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri belli oldu! Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

Son dakika: 2021 Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri belli oldu! Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2021
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Son dakika: 2021 Nobel Barış Ödülü’nün sahipleri belli oldu! Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazandı

Son dakika haberleri... Nobel Barış Ödülü bu yıl Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

Nobel Barış Ödülü bu yıl Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verildi.

Detaylar gelecek...

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