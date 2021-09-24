Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkevi açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos ile görüştü

Başpiskopos Elpidoforos ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, pazartesi günü Türkevi'nin açılış töreninde bulunuşunun, barış dolu bir gelecek ve dini özgürlüklerin korunması için diyalog amacı taşıdığını belirtmişti.

Elpidoforos, "Kıbrıslı ve ABD'deki Rum kardeşlerimde, özellikle sevgili cemaatimde istemeden yol açtığım acı için gerçekten çok üzgünüm." ifadesini kullanmıştı.

