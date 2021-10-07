Dijital ajan Google! Her arama ABD kayıtlarında

E-TİCARET İMPARATORU: Mark Zuckerberg, üç platformu tek çatı haline getirerek bir e-ticaret sitesi kurmayı hedefledi. Normal bir şirketin 5 ayda hazırlayabileceği süreci 4 Ekim'de gerçekleştirdi. Bu sırada sistem kilitlendi ve veri akışı kesildi!

KRİPTO PATRONU: Zuckerberg, kuracağı e-ticaret sitesi için kendi kripto parasını hazırladı. Bunun uygulama yüklemesi yapıldığı sırada sistem arızası yaşandı.

VERİLERE NE OLDU?: İddiaya göre 4 Ekim akşamı üç sosyal medya platformu hackerların saldırısına uğradı. 1.5 milyar insanın kişisel bilgileri çalıntı. Hatta Deep Web'te satışa çıktı! Sadece bir milyon kişinin verileri hackerler tarafından 5 bin dolara satıldı.

KİM BU CASUSLAR?: Kesinti izleme web sitesi DownDetector, 4 Ekim'deki kesinti için "Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük kesinti" dedi. Bazı çevreler, bu olay için gizli bir CIA operasyonu dedi. Kimileriyse Ruslar'ı hedef gösterdi.