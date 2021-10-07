Son dakika | Pakistan’da korkutan deprem! 20 kişi hayatını kaybetti yüzlerce yaralı var

Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi. Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.