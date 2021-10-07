Türk düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB zirvesinde itiraf etti: Türkiye süper güç

AB'NİN TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN ENDİŞESİ

Litvanya Başbakanı Krisjanis Karins "Burası bizim arka bahçemiz" derken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da bu görüşü destekleyerek "Eğer AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya veya Türkiye gibi başka süper güçler, burada daha büyük bir rol oynayacak. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya ait ve Avrupalı bir perspektife ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Dünya Bankası verilerine göre Çin Balkan ülkelerinin dış ticaretinde sadece yüzde 8'lik bir paya sahip. Buna karşılık AB halihazırda Balkan ülkelerinin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor. Ancak Çin Balkan ülkelerine büyük kapsamlı altyapı projeleri için finansman sunuyor. Rusya ise tarihsel bağları olduğu Balkan ülkelerinin AB üyeliğine karşı.

Salı akşamı Brdo Kalesi'nde bir yemekte bir araya gelen liderler AB'nin Çin, ABD ve Afganistan stratejisini masaya yatırmış, liderlerden bazıları dış politika stratejisinin önce AB'nin kendi içinde, yani Balkanlardan başlaması konusunda görüş bildirmişti.