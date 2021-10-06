Müthiş operasyon! Taliban yasakladı Afgan müzisyenler özgürlüğe uçtu

TALİBAN PASAPORT VERMEYE BAŞLADI

15 Ağustos'ta Kabil yönetimini ele geçiren Taliban, ilk kez pasaport vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Sayeed Khosti, 25 bin pasaportun düzenlenmesinin son aşamaya geldiğini belirtti. Kadınlar dahil tüm eski pasaport memurlarının görevlerinin başına döndüğü ve günde 5-6 bin pasaportun dağıtılabileceği de ifade edildi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: 13 HAZARA TALİBAN TARAFINDAN İNFAZ EDİLDİ

Merkezi İngiltere'de olan Uluslararası Af Örgütü'ne (AI) göre Taliban, 30 Ağustos'ta ülkenin Daykundi vilayetinin Kahor köyünde 13 Hazara'yı infaz etti. Biri 17 yaşında sivil bir kız çocuğu olan kurbanların 11'i ise Afgan Ulusal Güvenlik Gücü üyesiydi. Ayrıca bir sivil yetişkin de öldürüldü. Söz konusu katliam Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden iki hafta sonra gerçekleşti.