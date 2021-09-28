Taliban'dan ABD'ye rest! Çekilme için tarih verdiler "ABD askerinin canı tehlikede olabilir"

AFGANİSTAN SAVAŞININ SONUCU STRATEJİK BAŞARISIZLIKTIR

Afganistan'daki 20 yıllık savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milley ise bu savaşın başlangıcından beri 4 başkanın, 8 genelkurmay başkanı ve onlarca savunma bakanının değiştiğini, savaşta 20 orgeneralin görev yaptığını anlatarak "Böyle bir sonuç son 5 günde veya 20 günde ya da bir yılda ortaya çıkmadı. Bu savaşın sonucu stratejik başarısızlıktı. Yönetimde düşman var. Dolayısıyla bu sonucun 20 yılın değil 20 günün çıktısı olduğunu ifade etmenin hiçbir yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Buradan birçok ders çıkarılması gerektiğini savunan Milley, bunlardan birinin Afgan ordusunu Amerikan ordusu gibi yetiştirmek ve Amerikan taktik ve doktrinleri üzerine inşa etmek olduğunu söyledi.

Diğer bir dersin ise istihbarat başarısızlığı olduğunu belirten ABD'li general, "Bu kadar büyük bir ordu ve hükümetin 11 günde çöküşünü nasıl kaçırdık?" diye sordu.