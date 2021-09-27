Taliban’ın kurulduğu köy ilk kez görüntülendi! Molla Ömer hakkında flaş sözler

İLK SALDIRI PLANLARI MEDRESEDE YAPILDI

ABD saldırılarından enkazı kalan ve bazı duvarları halen ayakta olan medrese, Taliban'ın ilk örgütlenmesinin yapıldığı yer olma özelliğini taşıyor. Molla Ömer'in, az sayıda arkadaşı ile ilk toplantıları burada yaptığı biliniyor. Köylülerin ibadetine halen açık olan caminin avlusunda grubun çatışmalarda ölen ilk Taliban mensuplarının mezarları var.