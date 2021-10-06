Elon Musk’a tazminat şoku: 137 milyon dolar ödeyecek

ELON MUSK'IN ŞİRKETİ TESLA TAZMİNATLARA ALIŞKIN

Mayıs ayında görülen başka bir davada, 10 bin kişinin çalıştığı Tesla'nın Fremont'taki fabrikasında, Melvin Berry adlı diğer bir siyahi çalışan da ırkçı ayrıma uğradığı gerekçesiyle açtığı davada 1 milyon dolar tazminat hakkı kazanmıştı.