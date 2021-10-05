İşte Rus Wagner paralı askerlerin yeni rotası!
Rus basınında, güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerin, 1 Ekim'den bu yana Mali'de bulunduğu öne sürüldü. Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin, Mali'de konuşlanacağına dair iddialar, Fransa ve AB ülkelerini harekete geçirmişti.
Rus haber sitesi Avia.pro'ya göre, 1 Ekim'de Rusya'dan gönderilen silah ve 4 helikopterle beraber Rus paralı askerler de Mali'ye ulaştı.
Rusya'dan havalanan ve Bamako Havalimanı'na ulaşan 2 uçaktan birinde bulunan Wagner askerleri, Rusya'nın gönderdiği helikopter, silah ve mühimmatla ülkeye giriş yaptı.
Teslimata ilişkin 1 Ekim'de Mali tarafından açıklama yapılmış, ancak Wagner askerlerine dair bilgi paylaşılmamıştı.
MI-171 tipi 4 helikopter, silah ve mühimmatı Mali Savunma Bakanı Sadio Camara teslim almıştı.
Camara, silah ve mühimmatların, Rusya'nın armağanı olduğunun altını çizerek, MI-171 tipi 4 helikopterin ise satın alındığını söylemişti.
Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin, Mali'de konuşlanacağına dair iddialar, Fransa ve AB ülkelerini harekete geçirmişti.
Halihazırda 2012'den bu yana Sahel'de askeri operasyonlar yürüten Fransa, Rusya'nın bölgedeki varlığına şiddetle karşı çıkarken, İngiltere ve AB de Wagner'in varlığından endişe duyduğunu açıklamıştı.
BARKHANE SONRASI AVRUPA GÖREV GÜCÜ'NÜN SORUMLULUĞU ARTACAK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel'de yürüttükleri Barkhane Operasyonu'nu, gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.
Mali'de Barkhane sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan Takuba Görev Gücü'nün daha etkin olması hedefleniyor.
Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba Görev Gücü'nde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.
Fransa, 2013'ün başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel'de Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı.
SAHEL'DE WAGNER DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR
Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.
Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.
Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.
İDDİALAR YALANLANMADI
Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşmayı imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.
Yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.
Malili yetkililer ise iddiaları yalanlamamış ve güvenlik konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Malili yetkililerin, Wagner ile görüştüğünü doğrulamış, Mali'nin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgulamıştı.
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