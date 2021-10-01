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Çin 25 savaş uçağıyla Tayvan'a girdi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Çin 25 savaş uçağıyla Tayvan’a girdi!

Doğu Asya'da gerilim tırmanıyor. Tayvan, Çin'e ait 25 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi. Öte yandan uçaklara bombardıman uçakları da eşlik etti.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, 25 savaş ve bombardıman uçağıyla ADIZ'yi ihlal ettiği belirtildi.

FÜZE SİSTEMİ KONUŞLANDIRILDI

Açıklamada, Tayvan'ın Çin'e ait uçakların izlenmesi için uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.

ÇİN GERİLİM PEŞİNDE

Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.

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