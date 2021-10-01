Çin 25 savaş uçağıyla Tayvan'a girdi!
Doğu Asya'da gerilim tırmanıyor. Tayvan, Çin'e ait 25 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi. Öte yandan uçaklara bombardıman uçakları da eşlik etti.
Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, 25 savaş ve bombardıman uçağıyla ADIZ'yi ihlal ettiği belirtildi.
FÜZE SİSTEMİ KONUŞLANDIRILDI
Açıklamada, Tayvan'ın Çin'e ait uçakların izlenmesi için uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.
ÇİN GERİLİM PEŞİNDE
Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 sınav başvuru tarihleri!
- Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Güncel liste...
- 320-420-550-600-750-900 lira burs imkanı! Öğrencilerin yüzünü güldüren haber! Başvurular için acele edin…
- Çiftçiye müjde! Süt destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiğ süt desteği ayın kaçında ödenecek? Rekor destek geliyor
- Bankalar peş peşe açıklıyor! Faiz oranları güncellendi! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları değişti!
- Orman yasakları kalktı mı? 2-3 Ekim İstanbul ve Ankara'da mangal yapmak yasak mı? Piknik alanlarında...
- İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları! Zam sonrası 2 Ekim LPG fiyatı ne kadar oldu?
- Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Fenerbahçe Kızılyıldız maçı saat kaçta?
- POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Ekim ayı kira zammı yüzde kaç oldu?
- Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'la aralarında kaç yaş var?
- Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği ne zaman takılacak? 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?