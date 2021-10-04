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Çin ve Tayvan arasında büyük kriz! 93 savaş uçağıyla taciz üstüne taciz
Çin ve Tayvan arasında gerilim tırmanıyor. Çin savaş uçakları 3 günde tam 93 savaş uçağı ile Tayvan hava sahasını ihlal etti. İhlallere ABD ve Tayvan'dan tepki gelirken Çin, bu durumu ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını vurgulayan bir "gövde gösterisi" olarak yorumladı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:39Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:39