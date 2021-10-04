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Çin ve Tayvan arasında büyük kriz! 93 savaş uçağıyla taciz üstüne taciz

Çin ve Tayvan arasında gerilim tırmanıyor. Çin savaş uçakları 3 günde tam 93 savaş uçağı ile Tayvan hava sahasını ihlal etti. İhlallere ABD ve Tayvan'dan tepki gelirken Çin, bu durumu ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını vurgulayan bir "gövde gösterisi" olarak yorumladı.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:39
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Çin ve Tayvan arasında büyük kriz! 93 savaş uçağıyla taciz üstüne taciz
Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait savaş uçaklarının, Tayvan'ın hava savunma tanımlama sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgede yaptığı ihlaller, gerilimin tırmanmasına sebep oldu. Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirdi.
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Çin ve Tayvan arasında büyük kriz! 93 savaş uçağıyla taciz üstüne taciz

ÇİN: GÖVDE GÖSTERİSİ

İhlallere Tayvan ve ABD'den tepki gelirken, Çin medyası, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümünün kutlandığı Ulusal Gün ve ertesine denk gelen uçuşları, Pekin'in ada üzerindeki egemenlik iddiasındaki kararlılığını vurgulayan bir "gövde gösterisi" olarak yorumladı.

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Çin ve Tayvan arasında büyük kriz! 93 savaş uçağıyla taciz üstüne taciz

Cuma ve cumartesi gündüz ve gece, ikişer parti halinde yapılan sortiler, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana tespit ettiği en çok sayıda uçakla yapılan ihlaller oldu.

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Çin ve Tayvan arasında büyük kriz! 93 savaş uçağıyla taciz üstüne taciz

Bakanlık, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, 1 Ekim'de gündüz 18 J-16, 4 SU-30 avcı uçağı ile 1 Y-8 ASW deniz devriye uçağının, gece ise 10 J-16 avcı uçağı, 2 H-6 bombardıman uçağı ve 1 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağının hava savunma sahasını ihlal ettiğini belirtti.

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Çin ve Tayvan arasında büyük kriz! 93 savaş uçağıyla taciz üstüne taciz

2 Ekim'de gündüz 14 J-16 ve 4 SU-30 avcı uçağı ile 2 Y-8 ASW deniz devriye uçağının, gece de 12 J-16 ve 6 SU-30 avcı uçağı ile 1 KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağının ihlalde bulunduğu kaydedildi.